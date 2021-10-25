Ситуація в Афганістані після захоплення влади радикальним рухом Талібан залишається складною. Тепер її представники запропонували місцевим жителям країни працювати за їжу.

Афганці зіткнулися з проблемою голоду та безробіття, тому таліби планують запустити програму Продовольство в обмін на роботу. За словами офіційного представника Талібану Забіхула Муджахида, цей крок сприятиме боротьбі з безробіттям у країні.

Таліби пропонують афганцям працювати за пшеницю. У програмі не передбачена можливість оплати праці грошима. Вона націлена на тих, хто залишився без роботи та може постраждати від голоду під час суворих холодів взимку.

Згідно з планом, програма діятиме у великих містах Афганістану. Зокрема, у місті Кабул мають намір залучили щонайменше 40 тис. людей для роботи.

У рамках двомісячної програми в Кабулі планують розподілити понад 11,6 тис. тонн пшениці. Близько 55 тис. тонн направлять до інших міст Афганістану, серед яких Герат, Джелалабад, Кандагар, Мазарі-Шариф і Поли-Хомри.

Через складну ситуацію в Афганістані в Європейському Союзі збільшилася кількість прохачів притулку на 40%, в порівнянні з минулим роком.

Джерело: New Delhi Television