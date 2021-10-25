Колишній голова Європейської ради та екс-прем’єр Польщі Дональд Туск офіційно став очільником найбільшої опозиційної польської партії Громадянська платформа.

Відповідне рішення було ухвалено на загальнопартійних виборах цими вихідними.

В Туска фактично не було конкурентів, і він набрав 97,4% голосів членів партії (або ж 11 474 голоси). Явка під час партійного голосування становила 73,3%.

На партійних виборах також визначили регіональних керівників політичної сили.

– Дякуємо і вітаємо всіх переможців. Переможені не повинні опускати руки. Ви всі одна команда, а найголовніша гра ще попереду. Якщо ви вірите в перемогу, поляки віритимуть у вас, – написав Туск у Twitter за підсумками загальнопартійних виборів.

Dziękuję i gratuluję wszystkim zwycięzcom. Pokonani niech nie opuszczają rąk. Jesteście wszyscy jedną drużyną, a najważniejsza gra dopiero przed nami. Jeśli uwierzycie w wygraną, Polacy uwierzą w was. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 24, 2021

Із липня цього року Дональд Туск виконував обов’язки голови Громадянської платформи. Тоді він зазначав, що повертається у польську політику, аби перемогти правлячу в Польщі партію Право і справедливість.

Туск наголошував, що Громадянська платформа – єдина політсила, яка може стати альтернативою правлячій партії на парламентських виборах.

Громадянська платформа була заснована в 2001 році Дональдом Туском, Анджеєм Олеховським і Мацеєм Плажиньським. На позачергових парламентських виборах у 2007 році політсила отримала 41,5% підтримки виборців. Після цього Туск став прем’єр-міністром Польщі та обіймав цю посаду до 2014 року.

Згодом він став головою Європейської ради (займав посаду в 2014—2019 роках). У 2019 році Дональда Туска обрали головою Європейської народної партії, найбільшої політсили в ЄС.

Варто зазначити, що правляча нині у Польщі партія Право і справедливість перебуває у протистоянні з Брюсселем.

У ЄС критикують зміни в судовій системі Польщі, зокрема нещодавнє резонансне рішення польського Конституційного суду, що польське законодавство на території країни має пріоритет над правом Європейського Союзу. Це рішення спровокувало масові протести в Польщі через побоювання, що країна може вийти зі складу Євросоюзу (хоча уряд країни заперечує наявність таких планів).

Викликає питання у Брюсселя і поводження Варшави із правами ЛГБТ, свободою ЗМІ тощо.

Джерело: RMF24, Deutsche Welle