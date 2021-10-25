Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Тетяна Забожко |

Горить і викидає токсичний газ: поблизу Канади із судна з хімікатами евакуювали 16 людей

канада

Із контейнеровоза Zim Kingston, який загорівся пізно ввечері 23 жовтня в Тихому океані біля узбережжя Канади, евакуювали шістнадцятьох людей.

Судна реагування всю ніч охолоджували зовнішню частину корабля водою. Проте гасінню полум’я завадили хімікати.

– Корабель горить і викидає токсичний газ, – заявила берегова охорона Канади.

Однак чиновники запевняють, що для людей на березі токсичні викиди не становлять небезпеки.

Попри це, берегова охорона продовжує стежити за ситуацією.

Нині відомо, що пошкоджено 10 контейнерів.

Корабель із 52 тис. кг хімікатів на борту прямував до Ванкувера.

За три місяці до цього горіло судно біля морського порту Джебель-Алі в Дубаї.

Пожежа спалахнула після потужного вибуху.

На місці інциденту працювали кілька пожежних машин та представників інших служб.

Ліквідувати полум’я вдалось за декілька хвилин. За інформацією, яку озвучували на той час, загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної події не було.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка