Із контейнеровоза Zim Kingston, який загорівся пізно ввечері 23 жовтня в Тихому океані біля узбережжя Канади, евакуювали шістнадцятьох людей.

#CCGLive: CCGS Cape Calvert and CCGS Cape Naden have evacuated 16 people from the container ship M/V #ZimKingston near Victoria, #BritishColumbia after a fire broke out in ten containers earlier today. pic.twitter.com/uiKSrmgpv8 — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Судна реагування всю ніч охолоджували зовнішню частину корабля водою. Проте гасінню полум’я завадили хімікати.

– Корабель горить і викидає токсичний газ, – заявила берегова охорона Канади.

All fires produce toxic substances. Incident Command has detailed information on the chemicals that were on fire and are now smoldering in the containers onboard the #ZimKingston. pic.twitter.com/jtjhlJ1zAa — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Однак чиновники запевняють, що для людей на березі токсичні викиди не становлять небезпеки.

The fire on the #ZimKingston has been stabilized. Depending on weather tomorrow, hazardous materials firefighters will board the ship to fight any remaining fires and ensure the fire is out. pic.twitter.com/IKIhY5Ayrm — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Попри це, берегова охорона продовжує стежити за ситуацією.

Нині відомо, що пошкоджено 10 контейнерів.

Корабель із 52 тис. кг хімікатів на борту прямував до Ванкувера.

За три місяці до цього горіло судно біля морського порту Джебель-Алі в Дубаї.

Пожежа спалахнула після потужного вибуху.

На місці інциденту працювали кілька пожежних машин та представників інших служб.

Ліквідувати полум’я вдалось за декілька хвилин. За інформацією, яку озвучували на той час, загиблих та постраждалих унаслідок надзвичайної події не було.