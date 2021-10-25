Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до Єврокомісії зі звинувачуваннями. За його словами, у розпал нової суперечки з ЄС вона приставила його країні пістолет до голови.

Моравецький закликав Брюссель скасувати свої погрози юридичних і фінансових санкцій, якщо він хоче вирішити кризу з верховенством права.

Щоб послабити напруженість у затяжній суперечці, яка викликала побоювання з приводу виходу Польщі з ЄС, Моравецький пообіцяв ліквідувати Дисциплінарну палату Верховного суду, до якої Брюссель мав зауваження. Однак в інтерв’ю прозвучали дуже різкі слова.

– Якщо Європейська комісія почне третю світову війну, затримуючи обіцяні Варшаві гроші, то буду захищати наші права за допомогою будь-якої зброї, наявної в нашому розпорядженні, – сказав глава польського уряду.

Він заявив, що будь-яке скорочення передбачених Польщі коштів зустріне рішучу відповідь.

ЄС пригрозив Польщі санкціями після того, як на початку жовтня Конституційний суд ухвалив, що ключові елементи законодавства ЄС не відповідають польській конституції.

Національні закони матимуть перевагу над законами ЄС, що руйнує саму ідею участі Польші у Евросоюзі.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними в країні деякі статті законодавства Євросоюзу (зокрема, принцип верховенства права ЄС над польськими законами).

Фактично рішення суду означає, що влада Польщі хоче самостійно вирішувати, які законодавчі акти Євросоюзу виконувати.

Джерело: Financial Times