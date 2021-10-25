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Абрамова Юлія |

Прем’єр Польщі звинуватив Єврокомісію у тому, що вона приставила його країні пістолет до голови

Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до Єврокомісії зі звинувачуваннями. За його словами, у розпал нової суперечки з ЄС вона приставила його країні пістолет до голови.

Моравецький закликав Брюссель скасувати свої погрози юридичних і фінансових санкцій, якщо він хоче вирішити кризу з верховенством права.

Щоб послабити напруженість у затяжній суперечці, яка викликала побоювання з приводу виходу Польщі з ЄС, Моравецький пообіцяв ліквідувати Дисциплінарну палату Верховного суду, до якої Брюссель мав зауваження. Однак в інтерв’ю прозвучали дуже різкі слова.

– Якщо Європейська комісія почне третю світову війну, затримуючи обіцяні Варшаві гроші, то буду захищати наші права за допомогою будь-якої зброї, наявної в нашому розпорядженні, – сказав глава польського уряду.

Він заявив, що будь-яке скорочення передбачених Польщі коштів зустріне рішучу відповідь.

ЄС пригрозив Польщі санкціями після того, як на початку жовтня Конституційний суд ухвалив, що ключові елементи законодавства ЄС не відповідають польській конституції.

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Національні закони матимуть перевагу над законами ЄС, що руйнує саму ідею участі Польші у Евросоюзі.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав неконституційними в країні деякі статті законодавства Євросоюзу (зокрема, принцип верховенства права ЄС над польськими законами).

Фактично рішення суду означає, що влада Польщі хоче самостійно вирішувати, які законодавчі акти Євросоюзу виконувати.

Джерело: Financial Times

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