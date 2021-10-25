Прем’єра й чиновників затримано, інтернет вимкнений: у Судані всі ознаки перевороту

У Судані озброєні військові оточили будинок прем’єр-міністра Судану Абдалли Хамдока і помістили його під домашній арешт.

Також у країні затримали високопоставлених чиновників, серед яких міністри правлячої Суверенної ради і члени проурядових партій.

Під вартою перебувають міністр промисловості, інформації, радник прем’єр-міністра з питань ЗМІ, прес-секретар уряду.

Військові заблокували місто Хартума. Перекрили дороги, аеропорт закрили.

Інтернет у Судані відключений.

Дороги в різних районах столиці заблокували протестувальники з національними прапорами, вони палять шини.

У Судані у вересні військові вже намагалися здійснити держпереворот.

Член правлячої військово-цивільної адміністрації Мухаммад аль-Факі Сулейман закликав співгромадян “вийти на захист своєї країни”, проте згодом повідомив, що “ситуація під контролем”. Він зазначив, що невдовзі розпочнеться допит затриманих заколотників.

15 жовтня прем’єр-міністр Судану Абдалла Хамдок оприлюднив план подолання “найгіршої й найнебезпечнішої” політичної кризи країни за два роки. Він виступає за демократичний перехід. Однак останнім часом все менше людей підтримують перехідний період через наслідки економічних реформ, зокрема зростання інфляції.

Через кілька днів тисячі противників демократичних процесів у Судані зібралися біля президентського палацу в центрі Хартума, вони вимагали, щоб влада перейшла до військових.

Після повалення режиму Омара аль-Башира, який правив країною майже 30 років і був у розшуку Міжнародного кримінального суду (МКС) через ймовірні звірства, скоєні на початку 2000-х років у Дарфурі, Судан поступово був прийнятий у міжнародне співтовариство.

Наразі Башир перебуває у в’язниці у Хартумі в очікуванні кількох судових процесів. Минулого місяця головний прокурор МКС провів переговори з офіційними особами Судану щодо видачі розшукуваних осіб, яких звинувачують у звірствах у Дарфурі.