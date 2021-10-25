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Абрамова Юлія |

В Колумбії арештували найнебезпечнішого наркоторговця в світі

В Колумбії арештували найнебезпечнішого наркоторговця в світі

50-річного Дайро Антоніо Усугу, відомого як Отоніель, схопили.

В операції брали участь понад 500 військовослужбовців колумбійського спецназу і 22 вертольоти.

Отоніеля звинувачують у щорічному експорті сотень тонн кокаїну, вбивстві поліцейських, вербуванні неповнолітніх та сексуальному насильстві.

Уряд Колумбії подасть петицію до Верховного суду Андської країни про екстрадицію Отоніеля в Сполучені Штати. Цей процес може тривати чотири тижні.

– Екстрадиція очікує всіх, хто здійснює міжнародні злочини, – заявив міністр оборони.

Раніше Колумбія запропонувала винагороду в розмірі до 3 млрд песо (близько $800 тис.) за інформацію про місцезнаходження Отоніеля. А уряд США – $5 млн за допомогу в його пошуку.

Отоніель став лідером групи наркобізнесу клану дель Гольфо (клан Перської затоки) після того, як був партизаном лівого крила.

Згідно з інформацією, наданою національною поліцією Колумбії, клан дель Гольфо налічує близько 3 800 людей.

Дель Гольфо причетний до незаконного видобутку корисних копалин. Уряд звинувачує групу в погрозах і вбивствах лідерів громад по всій країні.

За даними поліції, колумбійська влада почала операцію Агамемнон у 2016 році, намагаючись наблизитися до Отоніеля, ліквідувавши і узявши в полон десятки його помічників.

У 2017 році було опубліковано відео, в якому Отоніель оголосив про свій намір стати перед судом, але план так і не був реалізований.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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