На президентських виборах в Узбекистані, які відбулися в неділю, 24 жовтня, перемогу здобув чинний глава держави Шавкат Мірзійоєв. Це буде його другий термін на посаді президента.

На виборах, окрім Мірзійоєва, змагалися ще чотири кандидати, серед яких одна жінка. Як поінформували в Центральній виборчій комісії Узбекистану із посиланням на попередні підсумки виборів, за Шавката Мірзійоєва проголосували 80,1% виборців.

Відтак, саме Мірзійоєв перемагає на президентських виборах та очолюватиме державу наступні п’ять років. 64-річного Мірзійоєва висунула на вибори Ліберально-демократична партія Узбекистану, яку ще називають партією влади.

Узбецький лікар-терапевт і політичний діяч Максуда Варісова (Народно-демократична партія) набрала 6,6% голосів виборців. Політик, лідер демократичної партії Національне відродження (Міллій тікланіш) Алішер Кадиров – 5,5%. Політик і науковець Нарзулло Обломурадов (Екологічна партія) – 4,1% голосів. А науковий діяч та політик Бахром Абдухалімов, який балотувався від партії Адолат (Справедливість) – 3,4% голосів.

За даними ЦВК, наразі всі виборчі бюлетені підраховані. У виборах взяли участь понад 16 млн осіб, або 80,4% зареєстрованих виборців.

Перед виборами міжнародні спостерігачі критикували виключення опозиції з виборчого процесу в Узбекистані.

Як зазначали в ОБСЄ (Організації з безпеки та співробітництва в Європі), у виборах не брав участі жоден реальний опозиційний кандидат. Крім того, порушувалися права на зібрання громадян, а засоби масової інформації (ЗМІ) обмежили у висвітленні виборчих перегонів.

Шавкат Мірзійоєв уперше став президентом Узбекистану в 2016 році. До цього він кілька разів очолював районні та обласні адміністрації, був депутатом парламенту, а також займав посаду прем’єр-міністра.

Із 1991 по 2016 рік незмінним президентом Узбекистану був Іслам Карімов (він помер на початку вересня 2016 року).