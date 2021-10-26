Президент Джо Байден зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм після його госпіталізації в США.

Перш за все, президент висловив полегшення з приводу швидкого одужання Вселенського патріарха та привітав його з тридцятиріччям морального та духовного керівництва на посаді Вселенського Патріарха.

Джо Байден разом із Варфоломієм обговорили зусилля щодо протидії зміні клімату, заходи щодо припинення глобальної пандемії Covid-19 та важливість релігійної свободи як основного права людини.

– Їхня зустріч підкреслила важливу роль, яку відіграють релігійні громади в протистоянні ряду глобальних викликів, з якими ми всі стикаємося, а також десятиліття дружби та партнерства між Президентом Байденом та Його Всесвятістю Вселенським Патріархом, – зауважили в прес-службі Білого дому.

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS — Elpidophoros (@Elpidophoros) October 25, 2021

Вселенський патріарх Варфоломій потрапив до лікарні через погане самопочуття на другий день свого візиту до Сполучених Штатів Америки.

Варфоломію стало зле безпосередньо перед виходом на службу в соборі Святої Софії у Вашингтоні, яку він мав очолити.

В архиєпархії припустили, що це могло статися через тривалий переліт та завантажений розклад після прибуття до Америки.

У лікарні університету Джорджа Вашингтона 81-річний Вселенський патріарх перебував цілу ніч. Виписали його в понеділок, 25 жовтня.

До США із 12-денним візитом Вселенський патріарх Варфоломій прибув 23 жовтня вперше з 2009 року.