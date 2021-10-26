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Тетяна Забожко |

Байден зустрівся з патріархом Варфоломієм у США: що обговорили

Вселенський патріарх Варфоломій

Президент Джо Байден зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм після його госпіталізації в США.

Перш за все, президент висловив полегшення з приводу швидкого одужання Вселенського патріарха та привітав його з тридцятиріччям морального та духовного керівництва на посаді Вселенського Патріарха.

Джо Байден разом із Варфоломієм обговорили зусилля щодо протидії зміні клімату, заходи щодо припинення глобальної пандемії Covid-19 та важливість релігійної свободи як основного права людини.

– Їхня зустріч підкреслила важливу роль, яку відіграють релігійні громади в протистоянні ряду глобальних викликів, з якими ми всі стикаємося, а також десятиліття дружби та партнерства між Президентом Байденом та Його Всесвятістю Вселенським Патріархом, – зауважили в прес-службі Білого дому.

Вселенський патріарх Варфоломій потрапив до лікарні через погане самопочуття на другий день свого візиту до Сполучених Штатів Америки.

Варфоломію стало зле безпосередньо перед виходом на службу в соборі Святої Софії у Вашингтоні, яку він мав очолити.

В архиєпархії припустили, що це могло статися через тривалий переліт та завантажений розклад після прибуття до Америки.

У лікарні університету Джорджа Вашингтона 81-річний Вселенський патріарх перебував цілу ніч. Виписали його в понеділок, 25 жовтня.

До США із 12-денним візитом Вселенський патріарх Варфоломій прибув 23 жовтня вперше з 2009 року.

Джерело: White House

Фото: Dreamstime

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