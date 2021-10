Президент Джо Байден зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм після його госпіталізації в США.

Перш за все, президент висловив полегшення з приводу швидкого одужання Вселенського патріарха та привітав його з тридцятиріччям морального та духовного керівництва на посаді Вселенського Патріарха.

Джо Байден разом із Варфоломієм обговорили зусилля щодо протидії зміні клімату, заходи щодо припинення глобальної пандемії Covid-19 та важливість релігійної свободи як основного права людини.

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS

— Elpidophoros (@Elpidophoros) October 25, 2021