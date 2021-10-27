Польський віце-прем’єр Ярослав Качинський презентував плани, які у разі схвалення парламентом і президентом країни дозволять провести посилення армії країни до як мінімум 250 тис. військових та 50 тис. резервістів.

На думку Качинського, парламент повинен схвалити законопроект, що передбачатиме посилення збройних сил.

Політик вважає, що таке необхідне країні у зв’язку з міжнародною ситуацією, що погіршується, а також – з геополітичними проблемами Польщі.

– Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, а саме – війни, ми повинні діяти відповідно до старого правила: Якщо ти хочеш миру, готуйся до війни, – сказав Качинський на прес-конференції у столиці Польщі.

Він вказав на “імперські амбіції Росії” та гібридну війну Білорусі.

Качинський вважає, що Польща повинна мати серйозну стримуючу силу і “можливість ефективно захищатися протягом тривалого часу”.

За словами віце-прем’єра, законопроект передбачатиме також збільшення оборонного бюджету.

Щодо відновлення обов’язкової військової служби в Польщі, тут змін не передбачається.

А щодо озброєння, його закупівлю Качинський пропонує посилити з США.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до Єврокомісії зі звинувачуваннями. За його словами, у розпал нової суперечки з ЄС вона приставила його країні пістолет до голови.

Моравецький закликав Брюссель скасувати свої погрози юридичних і фінансових санкцій, якщо він хоче вирішити кризу з верховенством права.