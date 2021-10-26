В Італії місцеві мешканці постраждали від сильного урагану. Хвиля проливних дощів накрила декілька регіонів країни.

За останню добу зафіксували щонайменше двоє загиблих на острові Сицилія. Через негоду служби екстреної допомоги зафіксували понад 500 викликів.

За даними ЗМІ, подружжя у віці 67 та 54 років зникло безвісти після того, як їхній автомобіль забрало повінню. Тіло чоловіка пізніше знайшли рятувальники, а пошуки його дружини ще продовжуються.

Ще четверо чоловіків опинилися у пастці через раптовий підйом місцевої річки у місті Трапані. Їх врятувала десантна бригада екстреної допомоги.

У місті Кротоні на узбережжі Іонічного моря евакуювали щонайменше 80 людей через сильну повінь. Мер Катанії закликав закрити школи, сквери та цвинтарі через серйозні пошкодження, зареєстровані в усьому місті через негоду.

Метеорологічна служба Міністерства оборони спрогнозувала, що протягом тижня сильні дощі продовжуватимуться, тому місцевих мешканців Італії закликали бути обережними.