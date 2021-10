Свідок з України впізнав обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира в Берліні

У вівторок, 26 жовтня, в суді Берліна (Німеччина) під час розгляду справи про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі допитали свідка з України. Він упізнав обвинуваченого у вбивстві.

Як повідомляють місцеві журналісти із зали суду, свідчення дав 55-річний підприємець із Харкова на ім’я Олександр.

Він упізнав росіянина, обвинуваченого у вбивстві Хангошвілі. За словами українця, це його свояк (чоловік сестри його дружини) на ім’я Вадим Миколайович К.

Під час судового засідання свідок з України також припустив, що обвинувачений є співробітником спецслужб Росії у званні полковника.

Варто зазначити, що в липні українець вже давав свідчення у суді Берліна в цій справі. Проте тоді він уникав прямої відповіді та заявляв, що не впевнений, що на лаві підсудних перебуває його родич (мовляв, вони бачилися лише кілька разів і давно).

Пізніше українець в інтерв’ю місцевим ЗМІ зізнався, що сказав неправду в суді, оскільки боявся за власну безпеку. Олександр розповів журналістам, що насправді упізнав родича, і той колись у розмові начебто мало не натякав на особисте знайомство з російським лідером Володимиром Путіним.

Зелімхан Хангошвілі – громадянин Грузії та етнічний чеченець – був застрелений у парку Берліна 23 серпня 2019 року.

Хангошвілі був чеченським польовим командиром під час другої чеченської війни (у 1999–2001 роках). Росія ще з 2002 року розшукувала його за звинуваченням у тероризмі. До Німеччини Хангошвілі з родиною переїхав після того, як у 2015 році в Грузії на нього вчинили черговий замах.

Зелімхан Хангошвілі (на знімку праворуч). Фото Bellingcat

23 серпня 2019 року в Берліні Хангошвілі застрелив чоловік на велосипеді. Зловмисник стріляв із пістолета Glock, після чого спробував втекти, але був затриманий поліцією того ж дня.

Імовірним убивцею виявився чоловік із паспортом громадянина Росії на ім’я Вадим Соколов. Водночас за даними журналістів-розслідувачів, чоловіка насправді звати Вадим Миколайович Красіков, і він пов’язаний із структурами ФСБ РФ.

Саме Красікова упізнав сьогодні на суді в Берліні свідок з України.

Затриманий тим часом заперечує, що його справжнє ім’я Красіков, і стверджує, що насправді його звуть Соколов.

BREAKING: @Bellingcat & its investigative partners have identified the killer of Georgian Zelimkhan Khangoshvili, who earlier this year was shot in Berlin by an assassin arriving on a bicycle, as Vadim Nikolaevich Krasikov, a Russian citizen aged 54. https://t.co/31J0eRHW3A

— Bellingcat (@bellingcat) December 3, 2019