В Італії чоловік, який перебував під домашнім арештом, попросив поліцію посадити його до в’язниці, мотивуючи це тим, що проживання вдома з дружиною стало нестерпним.

Інцидент трапився в комуні Гуідонія-Монтечельо, неподалік від Риму. Як поінформували в місцевій поліції, 30-річний громадянин Албанії більше не хотів перебувати вдома через конфлікти з дружиною.

Роздратований цією ситуацією, він вважав за краще потрапити за ґрати.

– Він проживав вдома з дружиною та сім’єю. Але не все складалося добре. Він сказав: Послухайте, моє життя вдома перетворилося на справжнє пекло, я більше не витримую, я хочу до в’язниці, – розповів капітан поліції Франческо Джакомо Ферранте.

Відомо, що албанець кілька місяців перебував під домашнім арештом в Італії за злочини, пов’язані з наркотиками. Йому загрожує позбавлення волі на кілька років.

Після того, як чоловік прийшов до поліції і попросився до в’язниці, його таки арештували за порушення умов домашнього арешту. Згодом суд ухвалив рішення перевести його до в’язниці.

Нещодавно в Бразилії заарештували жінку, яка через ревнощі отруїла свого колишнього коханого та його партнерку перед їхнім весіллям. Вона надіслала парі коробку з отруєними цукерками.

А в Індії чоловіка засудили до подвійного довічного ув’язнення за вбивство дружини укусом кобри. Слідство встановило, що він кинув на ліжко кобру, поки жінка спала. Чоловік двічі намагався вбити дружину за допомогою кобри.

Джерело: The Local