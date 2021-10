В ООН закликали бути готовими до нових пандемій

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) заявили про необхідність проаналізувати недоліки, що були допущені при відповіді на пандемію Covid-19.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до готовності до нових епідеміологічних викликів.

– Нам необхідна сучасна та відповідним чином фінансована система забезпечення готовності до пандемії, здатна запобігти повторенню помилок, які світ робить зараз, – написав у Гутерріш.

#COVID19 will not be the last pandemic we face.

But it can be the last one we fail.

We need a modern & funded pandemic preparedness architecture that can prevent the mistakes the world is making now from ever happening again.

— António Guterres (@antonioguterres) October 26, 2021

Гутерріш зазначив, що ця пандемія має стати останньою, з якою не вдалося впоратися одразу.

У вересні Гутерріш закликав держави світу припинити “війну проти планети”.

Про це він заявив 21 вересня в Нью-Йорку, виступаючи перед главами держав та урядів, які беруть участь у зустрічі ООН щодо кліматичної кризи.