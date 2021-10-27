28 жовтня президент США Джо Байден здійснить другу закордонну поїздку до Європи. Про це під час брифінгу в Білому домі повідомив його радник із нацбезпеки Джейк Салліван.

Спочатку Джо Байден прибуде до Рима на саміт G20, а потім до Глазго на міжнародну кліматичну конференцію COP26 (Conference of the Parties, – Ред.)

29 жовтня в Римі президент США зустрінеться із Папою Франциском, а також із президентом та прем’єр-міністром Італії.

Крім того, в п’ятницю у Джо Байдена буде зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

– У суботу та неділю президент США відвідає ключові заходи G20. Зокрема, відбудеться кілька сесій, які охоплюватимуть основні напрямки міжнародної економіки та міжнародних відносин. У Римі Джо Байден матиме нагоду поспілкуватися з ключовими лідерами з низки питань, важливих для американського народу, зокрема щодо стійкості ланцюга постачань, цін на енергоносії, іранської ядерної програми тощо, – перераховує плани очільника США в Європі Джейк Салліван.

У Глазго Джо Байден виступить з основною промовою щодо клімату в межах COP26, а також візьме участь в обговоренні важливих питань, зокрема ініціатив щодо розвитку інфраструктурних проектів країн, що розвиваються, Build Back Better World, які запропонували лідери G7 під час червневого саміту.

За словами Джейка Саллівана, США та Європа вирушають на саміти G20 та COP26 із узгодженою позицією основних елементів глобального порядку денного.

– Лише за останні кілька тижнів ми бачили, як США та ЄС об’єдналися для спільних дій щодо Covid-19, як запустили глобальну обіцянку щодо метану та інших ключових кліматичних ініціатив, – говорить радник президента США із нацбезпеки.

Також Джейк Салліван наголошує на тому, що США та ЄС заснували Раду з торгівлі та технологій, щоб встановити правила та стандарти для економіки та технологій у XXI столітті.

За словами радника президента, лідери Китаю та Росії не візьмуть участі у саміті особисто, очевидно, через ситуацію з Covid-19.

– США та Європа будуть там, і вони будуть енергійними та об’єднаними як на G20, так і на COP26, формуючи порядок денний, оскільки він стосується важливих міжнародних питань, – зазначає Джейк Салліван.

Радник президента зауважив, що Джо Байден має намір до 2030 року виконати зобов’язання в межах саміту COP26 про скорочення викидів вуглекислого газу на 50-52%.