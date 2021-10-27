Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в’язниці №12 міста Руставі відвідала український омбудсмент Людмила Денісова.

На брифінгу для журналістів вона повідомила, що політик не припиняє голодування, але відмовляється від переведення до тюремної лікарні, оскільки вважає, що це небезпечно для його життя.

За її словами, у цій лікарні немає необхідних умов для надання допомоги, якщо виникне кризовий стан через голодування.

– Сьогодні йому зробили аналізи, і після нашої зустрічі до нього прийде лікар. Тому нам поки невідомо, які результати. До нього також приїхав український лікар. Сподіваюся, що сьогодні чи завтра зранку він теж буде у Міхеіла, – розповідала Денисова.

Омбудсмен наголосила, що звертатиметься до Міністерства юстиції Грузії щодо переведення Саакашвілі до приватного медичного центру, якщо виникне така необхідність.

24 жовтня адвокат Міхеіла Саакашвілі Ніка Гварамія заявила про планування у в’язниці бунту, щоб ліквідувати екс-президент Грузії.

Саме цим вона пояснив вимогу перевести Саакашвілі в багатофункціональну клініку змішаного типу.

Фото: Людмила Денісова