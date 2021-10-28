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Юлія Захарченко |

Повінь в Індії та Непалі: обвалилися мости та будинки, загинули 150 людей

повінь Шрі-Ланка

В Індії та Непалі повені, спровоковані надмірними дощами, забрали життя щонайменше 150 людей за останній тиждень.

На вихідних в обох країнах розпочалися зливи, які призвели до зсувів ґрунту, розливу річок, обвалення мостів та будинків. Вода затопила декілька міст.

За даними поліції, щонайменше 3 тис. людей евакуювали з баржі на річці Сара, яка вийшла з берегів ще три дні тому.

В індійському місті Найнітал зафіксували 340,8 мм опадів, а наступного дня – 403,2 мм опадів. Це стало найбільшим рекордом за 24-годинний проміжок часу коли-небудь зареєстрованим у регіоні, повідомило індійське метеорологічне управління.

Місцеві синоптики прогнозують, що рясні дощі продовжаться найближчими днями. Представники влади закликають мешканців Індії та Непалу за можливості залишатися у приміщеннях.

За останніми даними, понад 1,6 тис. житлових будинків зруйновані через повені в Індії та Непалі. Громадяни цих країн страждають від потопу щонайменше близько тижня.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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