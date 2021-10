В Індії та Непалі повені, спровоковані надмірними дощами, забрали життя щонайменше 150 людей за останній тиждень.

На вихідних в обох країнах розпочалися зливи, які призвели до зсувів ґрунту, розливу річок, обвалення мостів та будинків. Вода затопила декілька міст.

Deadly flooding and landslides devastate Nepal https://t.co/o5NqSTH1mt #asianaccess #flood #india pic.twitter.com/VpNNzlt3km

За даними поліції, щонайменше 3 тис. людей евакуювали з баржі на річці Сара, яка вийшла з берегів ще три дні тому.

В індійському місті Найнітал зафіксували 340,8 мм опадів, а наступного дня – 403,2 мм опадів. Це стало найбільшим рекордом за 24-годинний проміжок часу коли-небудь зареєстрованим у регіоні, повідомило індійське метеорологічне управління.

Scores killed in devastating floods, landslides in India and Nepal https://t.co/6g3VnDlQEU pic.twitter.com/y6WqTk2E9T

— FRANCE 24 (@FRANCE24) October 20, 2021