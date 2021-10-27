Комісія Сенату Бразилії, яка розслідує дії влади під час пандемії Covid-19, схвалила звинувачення проти президента цієї країни Жаїра Болсонару.

Комісія розглянула звіт на майже 1300 сторінок, який стосується ситуації з коронавірусом у Бразилії. За підсумками розгляду семеро з одинадцяти сенаторів-членів комісії проголосували у вівторок ввечері, 26 жовтня, на підтримку рекомендацій звіту.

У документі міститься заклик до висунення обвинувачень проти двох компаній і 78 фізичних осіб, зокрема і проти Жаїра Болсонару та його синів, у зв’язку з величезними втратами, які спричинила пандемія.

У звіті зазначається, що влада, зокрема Болсонару, допустили поширення смертельного коронавірусу по всій країні в невдалій спробі добитися колективного імунітету.

Сенатор-доповідач Ренан Калейрос під час розгляду звіту зазначив, що в документі відповідальність за неконтрольоване поширення Covid-19 у Бразилії покладається на багатьох осіб, проте головну відповідальність несе саме Болсонару. Сенатор назвав главу держави “серійним вбивцею”.

Комісія Сенату рекомендувала пред’явити президенту Бразилії звинувачення в дев’яти злочинах, включно зі злочином проти людяності. Крім того, Болсонару звинувачують у підбурюванні до злочину, фальсифікації документів, порушенні соціальних прав, нецільовому використанні державних коштів та поширенні фейкових новин про пандемію.

Тепер звіт, який є результатом шести місяців розслідування, буде спрямовано до Генеральної прокуратури Бразилії. Проте генпрокурор країни Аугусто Арас вважається союзником Болсонару. А тому немає жодних гарантій, що прокуратура висуне звинувачення проти президента.

Очікується, що комісія Сенату також надішле копію звіту до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Сам Жаїр Болсонару усі звинувачення спростовує та називає політично вмотивованими.

– Вони звинувачують мене у геноциді, називають шарлатаном, фальсифікатором та знищувачем. Те, що зробили ці хлопці (сенатори – Ред.), є абсурдним, – стверджував Болсонару в інтерв’ю місцевій радіостанції.

Президент Бразилії під час пандемії коронавірусу систематично применшував її загрози та закликав рятувати в першу чергу економіку країни.

У березні в суспільстві викликала обурення заява Болсонару, коли він порадив бразильцям “перестати скиглити” через Covid-19. Це сталося через день після того, як у країни зафіксували рекордну смертність від коронавірусу.

Президент Бразилії також поширював дезінформацію щодо Covid-19 у соціальних мережах. Через це Facebook видалив оприлюднене ним відео, а на YouTube було заблоковано канал Болсонару.

У Бразилії від початку пандемії зафіксовано понад 600 тис. смертей від коронавірусу та 21,7 млн випадків інфікування.

На початку жовтня президент Бразилії Жаїр Болсонару не зміг потрапити на стадіон, щоб подивитися гру бразильських грандів Сантос – Греміо, через відсутність щеплення проти коронавірусу.

А раніше його штрафували за те, що він не носив захисну маски там, де потрібно це робити.