Динозавр Френкі попередив людство про вимирання з трибуни ООН

Організація Об’єднаних Націй опублікувала у соціальний мережі YouTube ролик із динозавром Френкі, який попереджає людей про небезпеку зміни клімату.

У відеоролику Френкі побоюється, що людство може повторити долю динозаврів та зникнути із Землі.

Ролик тривалістю 1 хвилина 36 секунд став частиною кампанії ООН під назвою Не погоджуйся на вимирання.

На початку відео Френкі заходить до зали штаб-квартири ООН у Нью-Йорку та підіймається на трибуну.

— Послухайте мене, люди! Я дещо знаю про зникнення видів. І ось, що я вам скажу: вимирати погано, але штовхати самих себе на вимирання? – Це найбільша дурість за 70 млн років. У нашому випадку хоча б був астероїд. А яке виправдання у вас? Ви рухаєтеся до кліматичної катастрофи, але щорічно уряди витрачають сотні мільярдів громадських коштів на субсидування видобутку корисних копалин. Не погоджуйтеся на вимирання! Врятуйте свій вид поки не пізно! Настав час змінюватися! – каже Френкі у ролику.

Наприкінці відео, дипломати, що сидять у залі, аплодують динозавру.

Випуск ролика супроводжується публікацією даних, якими занепокоєні екологи, адже людство щороку витрачає $423 млрд на субсидування корисних копалин.

Однією з версій вимирання динозаврів є падіння астероїда діаметром понад 10 км. Космічне тіло спричинило на планеті глобальну катастрофу, до наслідків якої багато тварин не змогли адаптуватися.

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Джерело: ООН