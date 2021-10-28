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Юлія Захарченко |

Швейцарія запровадила санкції проти восьми громадян Росії

Дмитро Кулеба

Швейцарія внесла до санкційного списку вісім осіб, які несуть відповідальність за тимчасову російську окупацію Криму.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції глав МЗС України та Швейцарії Ігнаціо Кассіса.

За словами міністра, загалом у цьому списку перебувають 185 фізичних, 68 юридичних осіб та організацій. За даними державного Секретаріату економіки Швейцарії, серед них є російські посадовці.

Хто потрапив до санкційного списку

  • начальник Управління ФСБ Росії з Криму та міста Севастополь Леонід Михайлюк;
  • керівник головного слідчого управління СК Росії по Криму та місту Севастополь Володимир Терентьєв;
  • кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;
  • слідчий Магомед Магомедов;
  • прокурор Євген Колпаков.

Напередодні РНБО запровадила санкції проти 237 осіб, які готували вибори до Держдуми РФ в Криму та ОРДЛО. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ці люди забезпечували проведення незаконних виборів на території Криму та Донбасу.

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Фото: Урядовий портал

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