Швейцарія внесла до санкційного списку вісім осіб, які несуть відповідальність за тимчасову російську окупацію Криму.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції глав МЗС України та Швейцарії Ігнаціо Кассіса.
За словами міністра, загалом у цьому списку перебувають 185 фізичних, 68 юридичних осіб та організацій. За даними державного Секретаріату економіки Швейцарії, серед них є російські посадовці.
Хто потрапив до санкційного списку
- начальник Управління ФСБ Росії з Криму та міста Севастополь Леонід Михайлюк;
- керівник головного слідчого управління СК Росії по Криму та місту Севастополь Володимир Терентьєв;
- кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;
- слідчий Магомед Магомедов;
- прокурор Євген Колпаков.
Напередодні РНБО запровадила санкції проти 237 осіб, які готували вибори до Держдуми РФ в Криму та ОРДЛО. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ці люди забезпечували проведення незаконних виборів на території Криму та Донбасу.