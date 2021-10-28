Швейцарія внесла до санкційного списку вісім осіб, які несуть відповідальність за тимчасову російську окупацію Криму.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції глав МЗС України та Швейцарії Ігнаціо Кассіса.

За словами міністра, загалом у цьому списку перебувають 185 фізичних, 68 юридичних осіб та організацій. За даними державного Секретаріату економіки Швейцарії, серед них є російські посадовці.

Хто потрапив до санкційного списку

начальник Управління ФСБ Росії з Криму та міста Севастополь Леонід Михайлюк;

керівник головного слідчого управління СК Росії по Криму та місту Севастополь Володимир Терентьєв;

кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;

слідчий Магомед Магомедов;

прокурор Євген Колпаков.

Напередодні РНБО запровадила санкції проти 237 осіб, які готували вибори до Держдуми РФ в Криму та ОРДЛО. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ці люди забезпечували проведення незаконних виборів на території Криму та Донбасу.