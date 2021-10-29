Ув’язнений екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями.

Про це після спілкування з ним у в’язниці №12 міста Руставі повідомив адвокат Дмитро Садзаглішвілі.

– Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунені – він погодився на лікування, проведення аналізів, тестів тощо, – заявив захисник.

За його словами, екс-президент Грузії підтвердив повагу до лікарів, що входять до складу консиліуму, і вирішив продовжити співпрацю з медиками, зокрема з членами консиліуму.

Адвокат Дмитро Садзаглішвілі стверджує, що сприяло такому рішенню Саакашвілі те, що йому з підзахисним надали можливість поспілкуватися без запису розмови.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року.

Того ж дня в ізоляторі політик оголосив голодування на знак протесту проти обвинувачення.

11 жовтня лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану його здоров’я. Він розповів, що спочатку колишній президент Грузії пив соки та воду з медом, а потім відмовився і від цього.

Під час перебування в ізоляторі стало відомо про рідкісну хворобу Саакашвілі – спадкове генетичне захворювання крові. Лікар заявив, що за такої хвороби голодування є небезпечним.

17 жовтня через погіршення стану здоров’я Саакашвілі вже не міг самостійно пересуватися.

27 жовтня Міхеіла Саакашвілі в лікарні відвідала український омбудсмен Людмила Денісова.

Джерело: Ехо Кавказу