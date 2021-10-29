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Юлія Захарченко |

Вкрали гроші та дані: США звинуватили шістьох росіян та одного українця у створенні Trickbot

хакери

Сполучені Штати Америки звинуватили шістьох громадян Російської Федерації та одного українця у створенні шкідливого програмного забезпечення для комп’ютерів Trickbot, яке заразило пристрої у всьому світі.

Про це йдеться у документі суду, опублікованому на сайті Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки.

У документі назвали лише двох підозрюваних – росіян Володимира Дунаєва та Аллу Вітте. 20 жовтня Дунаєва екстрадували з Південної Кореї.

За даними Мін’юсту США, він та інші обвинувачені з листопада 2015 року до серпня 2020 року пошкодили мільйони комп’ютерів у всьому світі створеним ботнетом Trickbot.

У заяві зазначено, що вони вкрали гроші та особисту інформацію людей, завдали шкоди комп’ютерам фінансових організацій та державних органів.

За їхніми даними, правопорушники працювали в Україні, Росії, Білорусі та Суринамі. Мережу заражених комп’ютерних пристроїв ботнетом могли використовувати для підриву виборів в Америці у 2020 році.

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Фото: Dreamstime

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