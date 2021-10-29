Прем’єр Грузії відмовляється перевести Саакашвілі до клініки

Влада Грузії відмовляється перевести ув’язненого екс-президента Міхеіла Саакашвілі з в’язниці до приватної клініки, оскільки побоюється заворушень біля медустанови.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що госпіталізація до лікарні цивільного сектору, де, за його словами, немає жодних умов безпеки, є частиною плану Саакашвілі.

– Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби та перебувати у вічному хаосі та заворушеннях, – сказав Гарібашвілі в інтерв’ю телекомпанії Імеді.

Гарібашвілі стверджує, що потрібно буде мобілізувати кілька тисяч людей.

Коментуючи голодування екс-президента, він також заявив, що у людини є право на самогубство, і держава не несе відповідальності за це.

– У законі написано, що людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить убити себе, то вона може убити себе, однак, звісно, ​​держава відповідальності за це не візьме, — сказав він.

Раніше ув’язнений екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з лікарями.

Про це після спілкування з ним у в’язниці №12 міста Руставі повідомив адвокат Дмитро Садзаглішвілі.

Він стверджує: сприяло такому рішенню Саакашвілі те, що йому з підзахисним надали можливість поспілкуватися без запису розмови.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року.

Джерело: imedi.ge