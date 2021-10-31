Лідери G20 підтримали запровадження глобального мінімального податку

Лідери G20 у Римі підтримали історичну угоду про глобальний мінімальний податок для транснаціональних компаній. Прибуток великого бізнесу оподатковуватимуть щонайменше на рівні 15%.

Домовленість офіційно планують схвалити у неділю, 31 жовтня. Документ набуде чинності до 2023 року.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що історична угода покладе край руйнівним змаганням з корпоративного оподаткування для світової економіки.

На її думку, американські підприємства виграють від угоди, хоча багатьом великим компаніям доведеться платити більше податків.

Лідери G20 під час саміту обговорили низку важливих питань. Зокрема, боротьбу зі зміною клімату (скорочення викидів вуглеводів) та пандемію коронавірусу.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав зміну клімату однією з найбільших загроз людству. На його думку, це може становити ризик для цивілізації.

Джерело: BBC