Байден на зустрічі з Меркель: РФ не повинна маніпулювати газом у політичних цілях

Сполучені Штати Америки та Німеччина повинні продовжувати співпрацю з реалізації угоди щодо підтримки України та забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Угода була укладена на фоні можливого запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Про це поінформували в прес-службі Білого дому за підсумками переговорів президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Ангели Меркель та віце-канцлера Олафа Шольца в кулуарах саміту G20 (Великої двадцятки) в Римі.

Однією з тем переговорів стала підтримка України та унеможливлення маніпуляцій поставками газу з боку Москви.

– Президент Байден наголосив на важливості продовження роботи щодо реалізації Спільної заяви США та Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки. Щоб гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати потоками природного газу у шкідливих політичних цілях, – наголосили в Білому домі.

Ще однією темою перемовин політиків стала ситуація в Афганістані, зокрема надання гуманітарної допомоги цій країні.

Що відомо про енергетичну угоду між США та Німеччиною

Угода США та Німеччини щодо російського газопроводу Північний потік-2 була оприлюднена 21 липня цього року.

Вашингтон та Берлін запевнили в підтримці суверенітету, територіальної цілісності України та її європейського шляху, а також поклали на Росію відповідальність за агресію і деструктивні дії.

Якщо Росія спробує використовувати газ як зброю або робитиме агресивні кроки проти України, Німеччина пообіцяла ініціювати нові санкції. Це зобов’язання спрямоване на те, щоб Москва не використала газопровід Північний потік-2 для досягнення агресивних політичних цілей.

В угоді також йдеться про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов’язалася використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дати можливість Україні продовжити угоду про транзит з Росією на термін до 10 років, і призначити для цього спеціального представника.

Крім того, Німеччина взяла зобов’язання створити Зелений фонд для України, який сприятиме енергетичній безпеці нашої країни (із інвестиціями на щонайменше $1 млрд).

Про інші деталі енергетичної угоди між США та Німеччиною можна прочитати в матеріалі.

Джерело: Білий дім