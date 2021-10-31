Саміт G20 у Римі: що узгодили лідери під час зустрічі та висновки

Лідери G20 під час дводенного саміту в Римі обговорили низку важливих світових питань. Серед них – боротьба з пандемією коронавірусу, економічні виклики, глобальне потепління, проблема нелегальної міграції.

Пандемія коронавірусу

На зустрічі лідери G20 обговорили заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу у світі. Зокрема, забезпечення рівномірного доступу до вакцин та скорочення їхньої розробки з 300 до 100 днів, загальні вимоги для Covid-сертифікатів та міжнародних поїздок.

Представники саміту планують сприяти вакцинації населення – до середини 2022 року хочуть імунізувати 70% людей.

Економіка

Серед головних питань – протистояння глобальним викликам, боротьба з корупцією, відновлення економіки після Covid-пандемії, міжнародних поїздок та активного туризму.

Екологія

Лідери G20 мають намір обмежити зростання глобального потепління. Зокрема, для цього великі країни мають скоротити викиди парникових газів.

В угоді зазначили, що учасники G20 зобов’язуються досягти нульового рівня викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Енергетична безпека

Представники держав мають намір вивчити можливість підвищення енергетичної безпеки у світі, налагодити діалог між виробниками та споживачами.

Проблема міграції

Лідери саміту стурбовані масовою нелегальною міграцією у світі. На зустрічі вони домовилися запобігти потоку нелегалів, зокрема, йдеться про незаконне ввезення.

Саміт лідерів G20 у Римі тривав протягом двох днів – 30 та 31 жовтня. Під час зустрічі представники різних країн наголосили, що світова економічна активність відновлюється впевненими темпами.

На їхню думку, позитивній динаміці могла сприяти масова вакцинація населення проти коронавірусу та політична підтримка.