Кадрові проблеми та погодні умови: American Airlines відмінила сотні рейсів

American Airlines скасувала понад тисячу рейсів з п’ятниці, причиною яких є проблеми з персоналом і сильний вітер у найбільш завантаженому центрі.

30 жовтня American скасував майже 460 рейсів, або 17% свого основного розкладу, повідомляє сайт відстеження польотів FlightAware. Southwest Airlines, що базується в Далласі, скоротила 86 рейсів, або 2% своїх суботніх рейсів.

Компанія American скасувала ще 285 рейсів, або 10% свого розкладу, запланованого на неділю, крім 340 скасованих у п’ятницю.

Головний операційний директор американської компанії Девід Сеймур заявив у дописі для співробітників, що проблеми почалися із сильних поривів вітру 28 жовтня, які призвели до скорочення пропускної спроможності його центру міжнародного аеропорту Даллас/Форт-Верт.

Згідно з внутрішніми підрахунками, доступність пілота та бортпровідника була перелічена як причини більшості скасувань у суботу та неділю.

Він сказав, що більшість клієнтів були переброньовані в той же день, і він очікує, що робота стабілізується в листопаді.

Джерело: NBC News