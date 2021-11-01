В одному з поїздів міських залізничних ліній столиці Японії – Токіо чоловік влаштував підпал у вагоні та напав із ножем на пасажирів.

Напад стався близько 20:00 за місцевим часом у швидкісному електропоїзді, який курсує на залізничній лінії Кейо, що з’єднує передмістя Токіо з центральними районами. На момент інциденту поїзд знаходився неподалік від станції Кокурьо в передмісті столиці Японії.

У той час багато людей якраз прямували до центру міста на святкування Гелов. Крім того, сьогодні в Японії відбувалися парламентські вибори: японці обирали членів нижньої палати парламенту країни.

24-річний зловмисник із ножем скоїв напад на пасажирів електропоїзда у костюмі, схожому на вбрання Джокера –лиходія зі всесвіту DC Comics (заклятого ворога Бетмена).

Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021

Унаслідок нападу поранення отримали щонайменше 17 людей. Один із постраждалих – 70-річний чоловік отримав удар ножем у груди і тепер знаходиться в лікарні в критичному стані.

Інші 16 пасажирів (серед яких як підлітки, так і літні люди) отримали легші поранення.

За словами очевидців, зловмисник також розлив якусь рідину та підпалив її. Через це поїзд наповнився димом.

– Спершу я подумав, що це якийсь геловінський розіграш. Але потім я почав тікати, побачивши чоловіка, який ішов через вагон із довгим ножем. Мені пощастило, що я не поранений, – розповів один із очевидців.

На відео з місця інциденту видно, як пасажири тікали з поїзда через вікна.

Поїзд здійснив екстрену зупинку на станції Кокурьо. Приблизно через 30 хвилин пожежу в ньому загасили.

Паралельно правоохоронці затримали зловмисника за підозрою в замаху на вбивство. Він не чинив спротиву. 24-річний чоловік представився як Кіота Хатторі. За даними слідства, зловмисник повідомив правоохоронцям, що спеціально хотів убити людей і отримати смертний вирок.

Варто зазначити, що це вже другий напад із ножем у Японії за останні два місяці. Так, у серпні чоловік із ножем поранив десятьої пасажирів електропоїзда в Токіо.

А в 1995 році в метро Токіо було скоєно теракт із застосуванням отруйної речовини зарину. Тоді загинуло 14 людей, понад 6 000 постраждали.

У вересні в місті Алмело (Нідерланди) невідомий із ножем скоїв напад, унаслідок якого загинули двоє людей.

А в серпні двоє поліцейських і один штатський постраждали внаслідок нападу з ножем у північному Лондоні.

Джерело: ВВС, Kyodo News