В одному з поїздів міських залізничних ліній столиці Японії – Токіо чоловік влаштував підпал у вагоні та напав із ножем на пасажирів.

Напад стався близько 20:00 за місцевим часом у швидкісному електропоїзді, який курсує на залізничній лінії Кейо, що з’єднує передмістя Токіо з центральними районами. На момент інциденту поїзд знаходився неподалік від станції Кокурьо в передмісті столиці Японії.

У той час багато людей якраз прямували до центру міста на святкування Гелов. Крім того, сьогодні в Японії відбувалися парламентські вибори: японці обирали членів нижньої палати парламенту країни.

24-річний зловмисник із ножем скоїв напад на пасажирів електропоїзда у костюмі, схожому на вбрання Джокера –лиходія зі всесвіту DC Comics (заклятого ворога Бетмена).

Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021