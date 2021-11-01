В одному з поїздів міських залізничних ліній столиці Японії – Токіо чоловік влаштував підпал у вагоні та напав із ножем на пасажирів.
Напад стався близько 20:00 за місцевим часом у швидкісному електропоїзді, який курсує на залізничній лінії Кейо, що з’єднує передмістя Токіо з центральними районами. На момент інциденту поїзд знаходився неподалік від станції Кокурьо в передмісті столиці Японії.
У той час багато людей якраз прямували до центру міста на святкування Гелов. Крім того, сьогодні в Японії відбувалися парламентські вибори: японці обирали членів нижньої палати парламенту країни.
24-річний зловмисник із ножем скоїв напад на пасажирів електропоїзда у костюмі, схожому на вбрання Джокера –лиходія зі всесвіту DC Comics (заклятого ворога Бетмена).
Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC
— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021
Унаслідок нападу поранення отримали щонайменше 17 людей. Один із постраждалих – 70-річний чоловік отримав удар ножем у груди і тепер знаходиться в лікарні в критичному стані.
Інші 16 пасажирів (серед яких як підлітки, так і літні люди) отримали легші поранення.
За словами очевидців, зловмисник також розлив якусь рідину та підпалив її. Через це поїзд наповнився димом.
– Спершу я подумав, що це якийсь геловінський розіграш. Але потім я почав тікати, побачивши чоловіка, який ішов через вагон із довгим ножем. Мені пощастило, що я не поранений, – розповів один із очевидців.
На відео з місця інциденту видно, як пасажири тікали з поїзда через вікна.
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V
— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
Поїзд здійснив екстрену зупинку на станції Кокурьо. Приблизно через 30 хвилин пожежу в ньому загасили.
Паралельно правоохоронці затримали зловмисника за підозрою в замаху на вбивство. Він не чинив спротиву. 24-річний чоловік представився як Кіота Хатторі. За даними слідства, зловмисник повідомив правоохоронцям, що спеціально хотів убити людей і отримати смертний вирок.
きょう午後8時ごろ、東京 調布市を走行中の京王線の車内で男が刃物を振り回して周りの乗客に切りつけ、さらに液体をまいて車内に火をつけました。
警視庁は20代の容疑者を逮捕して詳しい状況を調べています。
（映像は午後8時50分ごろ撮影）https://t.co/FhZ91avfCv#nhk_video pic.twitter.com/aUe93oMPmq
— NHKニュース (@nhk_news) October 31, 2021
Варто зазначити, що це вже другий напад із ножем у Японії за останні два місяці. Так, у серпні чоловік із ножем поранив десятьої пасажирів електропоїзда в Токіо.
А в 1995 році в метро Токіо було скоєно теракт із застосуванням отруйної речовини зарину. Тоді загинуло 14 людей, понад 6 000 постраждали.
У вересні в місті Алмело (Нідерланди) невідомий із ножем скоїв напад, унаслідок якого загинули двоє людей.
А в серпні двоє поліцейських і один штатський постраждали внаслідок нападу з ножем у північному Лондоні.
Джерело: ВВС, Kyodo News