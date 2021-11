Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обдурив його щодо нового партнерства у сфері безпеки.

На запитання журналіста, чи вважає він, що Моррісон йому збрехав, президент відповів: Я не думаю, я знаю.

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90

