Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обдурив його щодо нового партнерства у сфері безпеки.

На запитання журналіста, чи вважає він, що Моррісон йому збрехав, президент відповів: Я не думаю, я знаю.

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

Макрон розгніваний після того, як Австралія скасувала угоду на $37 млрд на будівництво 12 підводних човнів і натомість домовилася про новий оборонний пакт зі США та Великою Британією – так званий AUKUS.

Зі свого боку Моррісон заперечує свою нечесність. Він сказав журналістам, що не брехав Макрону і що раніше він пояснив йому, що звичайні підводні човни більше не задовольнять потреби Австралії в обороні.

Він додав, що відновлення довіри та відносин між двома націями вже почалося.

Зустріч політиків на саміті G20 була їхньою першою з тих пір, як у вересні виник конфлікт. У кулуарах під час саміту G20 у Римі австралійський журналіст запитав президента Франції, чи може він знову довіряти містеру Моррісону.

— Подивимося, що він зробить, – відповів Макрон.

Водночас президент Франції додав, що поважає Австралію та її народ.

— Я дуже поважаю вашу країну. Я дуже поважаю і дуже дружу з вашим народом. Я просто кажу, коли у вас є повага, ви повинні бути чесними, і ви повинні поводитися відповідно до цієї якості, – додав він.

Скасована угода спричинила запеклий розрив між Францією, Австралією та США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив це рішення, назвавши його “ударом ножа в спину”, а Франція після скандалу з підводними човнами відкликала послів зі США та Австралії.

16 вересня Австралія, Велика Британія та США оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки – AUKUS. Крім того, Канберра відмовилася від контракту з Парижем про будівництво підводних човнів океанського типу, віддавши перевагу американським атомним субмаринам.