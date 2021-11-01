Оксфордський словник англійської мови обрав слово 2021 року. Ним став термін vax, що у перекладі з англійської означає вакцина або вакцинація.

У 2021 році це слово використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020 році. Про це повідомляє офіційний сайт словника.

— Жодне слово краще не передає атмосферу минулого року, ніж vax, – йдеться на сайті словника.

У 2021 році у світі стартувала масова вакцинація населення, через це у повсякденному вжитку зʼявилися терміни, пов’язані з імунізацією.

Як іменник слово vax у перекладі означає вакцина та вакцинація, а як дієслово означає дію – вакцинувати.

Вперше слово vax зафіксували в англійській мові у 1799 році, а похідні від нього vaccinate та vaccination — у 1800-му. Термін має латинське походження від слова vacca, що означає корова.

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На тлі пандемії коронавірусу та масової вакцинації vax та його похідні почали вживати значно частіше. Повідомляється, що від слова утворилися деякі неологізми, зокрема:

vaxxie (ваксі) — фото, що було зроблене під час вакцинації, за аналогією із селфі;

(ваксі) — фото, що було зроблене під час вакцинації, за аналогією із селфі; vax-a-thon (ваксатон) — захід, під час якого люди масово щеплюються, зокрема, від Covid-19;

(ваксатон) — захід, під час якого люди масово щеплюються, зокрема, від Covid-19; vaxinista (вакциніста) — людина, котра щепилася від коронавірусу і виставляє це як статус у соціальних мережах.

У 2020 році Oxford Dictionaries не визначився зі словом року. Він виділив декілька, які були характерні для кожного місяця.

Приміром, у січні це були слова bushfire (руйнівна лісова пожежа) та impeachment (імпічмент). Тоді Австралію охопили масштабні лісові пожежі, а у США Сенат у межах процедури імпічменту почав розглядати звинувачення проти президента Дональда Трампа.

Джерело: Oxford Languages