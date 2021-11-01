Сьогодні, 1 листопада, у нідерландському судовому комплексі Схіпхол розпочнеться десятий блок слухань про збиття літака компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур.

Суд заслухає результати роботи слідчого судді, претензії потерпілих сторін та родичів. Згідно з попереднім графіком, слухання відбуватимуться 1, 8-9, 15-17 листопада 2021 року.

1 та 8 листопада у суді виступатимуть родичі загиблих. У вівторок, 9 листопада, будуть обговорені звернення та позови потерпілих. 15 та 16 листопада прокуратура отримає заключне слово, зокрема, щодо винесення вироку.

Також суд залишає за собою можливість проведення судового засідання у середу, 17 листопада 2021 року.

З 15 листопада прокурори пояснюватимуть суду, чи вважають вони достатніми докази для того, щоб обвинувачені у справі були визнані винними, та оголосять покарання.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних – три громадяни РФ та один українець – Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

Їх звинувачують у вбивстві 298 пасажирів літака та аварії авіалайнера. Підозрювані не присутні на суді, а інтереси Пулатова представляють адвокати фірми у Нідерландах.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва.

Джерело: Judicial Complex Schiphol