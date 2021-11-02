У Військово-морських силах США назвали причину аварії атомного підводного човна США USS Connecticut (SSN 22) у Південно-Китайському морі у жовтні.

Перші результати розслідування ВМС США показали, що атомний підводний човен зіштовхнувся із підводною горою, якої не було на карті.

— Під час розслідування було встановлено, що військовий корабель США USS Connecticut натрапив на немарковану підводну гору, діючи в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні, – заявила речниця командувача ВМС США Хейлі Сімс.

Вона додала, що результати розслідування інциденту передали командувачу Сьомим флотом віце-адміралу Карлу Томасу.

Про аварію USS Connecticut стало відомо 8 жовтня. Повідомлялося спершу, що човен зіштовхнувся з невідомим китайським підводним об’єктом у Південно-Китайському морі.

11 членів екіпажу отримали ушкодження середньої та легкої ступенів тяжкості. Сам підводний човен отримав значні ушкодження і його відправили на ремонт.