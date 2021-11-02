Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Марія Степанюк |

Понад 100 країн світу пообіцяли зупинити знищення лісів до 2030 року

ліси

Лідери понад 100 країн, у яких зосереджено понад 85% світових лісів, пообіцяли припинити вирубку лісів до 2030 року. Про це домовились на кліматичному саміті COP26 у Глазго, Шотландія.

Британське головування на конференції COP26 назвало це рішення найбільшим проривом у захисті лісів за одне покоління.

У своїй заяві вони назвали “історичною” обіцянку понад 100 лідерів припинити вирубку лісів та зупинити деградацію земель до 2030 року.

Серед країн, що долучилися до угоди, Канада, Демократична Республіка Конго, Росія та Бразилія, в якій зосереджено 60% тропічних лісів Амазонки, та решта країн. Загалом на території країн-підписантів зосереджено 85% світових лісів площею понад 13 млн км².

На проект зі збереження лісів виділено €10,30 млрд та мобілізовано €6,2 млрд приватних інвестицій, з яких €1 млрд цієї суми спрямують на захист басейну Конго, де другий за величиною тропічний ліс у світі.

— Ми маємо шанс завершити довгу історію людства як завойовника природи, ставши її охоронцем, — сказав глава британського уряду Борис Джонсон.

Він зазначив, що ліси — це легені нашої планети. Вони поглинають близько третини CO2, що виділяється щороку через спалювання викопного палива.

Читайте
Окуповані Крим і Донбас стали екобомбами в центрі Європи – Зеленський

Джерело: Le Figaro

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка