Лідери понад 100 країн, у яких зосереджено понад 85% світових лісів, пообіцяли припинити вирубку лісів до 2030 року. Про це домовились на кліматичному саміті COP26 у Глазго, Шотландія.

Британське головування на конференції COP26 назвало це рішення найбільшим проривом у захисті лісів за одне покоління.

У своїй заяві вони назвали “історичною” обіцянку понад 100 лідерів припинити вирубку лісів та зупинити деградацію земель до 2030 року.

Серед країн, що долучилися до угоди, Канада, Демократична Республіка Конго, Росія та Бразилія, в якій зосереджено 60% тропічних лісів Амазонки, та решта країн. Загалом на території країн-підписантів зосереджено 85% світових лісів площею понад 13 млн км².

На проект зі збереження лісів виділено €10,30 млрд та мобілізовано €6,2 млрд приватних інвестицій, з яких €1 млрд цієї суми спрямують на захист басейну Конго, де другий за величиною тропічний ліс у світі.

— Ми маємо шанс завершити довгу історію людства як завойовника природи, ставши її охоронцем, — сказав глава британського уряду Борис Джонсон.

Він зазначив, що ліси — це легені нашої планети. Вони поглинають близько третини CO2, що виділяється щороку через спалювання викопного палива.