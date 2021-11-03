Байден розкритикував президентів Китаю та Росії через відсутність на саміті COP26

Президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня та Володимира Путіна – за те, що вони не були на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Байден назвав клімат гігантською проблемою, яку Китай вирішувати відмовився.

– Те саме з Росією та Путіним. Той факт, що Китай намагається відігравати роль нового світового лідера, зі зрозумілих причин не проявляється, – додав він.

Байден назвав відсутність Сі Цзіньпіна великою помилкою. Він сказав те саме про Путіна, заявивши, що дика місцевість у Росії горить, а російський президент зберігає мовчання з цього приводу.

Наразі Китай є найбільшим у світі джерелом викидів вуглекислого газу. За ним ідуть США. Росія посідає п’яте місце після ЄС та Індії.

На кліматичній конференції у Глазго президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом ситуацію на Донбасі.

1 листопада Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію на Донбасі з Ангелою Меркель, яка продовжує виконувати обов’язки канцлера Німеччини. Також лідери держав говорили про шляхи подолання енергетичної кризи в Європі.

А під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Володимир Зеленський обговорив спрощення поїздок до Канади для українців.