У вівторок, 2 листопада, в низці штатів та міст США відбулися вибори. На виборах губернатора в штаті Вірджинія неочікувано переміг представник Республіканської партії Глен Янгкін.

Згідно з попереднім підрахунком голосів, Янгкін отримав майже 51% голосів виборців та випередив свого суперника Террі Маколіффа (в якого понад 48% підтримки).

Демократ Маколіфф раніше займав посаду губернатором штату Вірджинія – з 2014 по 2018 роки, а до цього очолював Національний комітет Демократичної партії.

Після нього губернатором штату знову став представник демократів – Ральф Нортем. Проте у Вірджинії діють норми, згідно з якими одна і та ж людина не має права балотуватися на другий термін поспіль.

Варто зазначити, що штат Вірджинія вважається оплотом Демократичної партії. Так, у на президентських виборах 2020 року нинішній американський лідер Джо Байден упевнено переміг тут свого конкурента – республіканця Дональда Трампа з відривом у 10%.

До нинішньої перемоги Глена Янгкіна республіканцям не вдавалося обиратися на високі керівні посади в штаті, починаючи з 2009 року.

На початку виборчих перегонів Янгкін був практично невідомий більшості виборців Вірджинії. Раніше він обіймав посаду генерального директора приватної інвестиційної компанії Carlyle Group.

У своїй передвиборчій кампанії Янгкін зосереджувався на темах боротьби зі злочинністю, економіки, расизму в школах та пандемії коронавірусу. Він виступав за захист права батьків обирати, в яких умовах і за якою програмою мають навчатися їхні діти в школах.

Демократ Маколіфф акцентував увагу на таких питаннях, як право на аборт і реформа голосування. Протягом останніх тижнів рівень підтримки політика серед потенційних виборців знизився, про що свідчили дані соціологічних досліджень.

Перевага Маколіфф зменшувалася на фоні зниження рейтингу президента США Джо Байдена. Повільні темпи відновлення економіки США на фоні пандемії коронавірусу, зростаюча інфляція та хаотичне виведення військ із Афганістану вдарили по рейтингу нинішнього американського лідера.

Вибори губернатора у штаті Вірджинія розглядалися як своєрідний “референдум” довіри до адміністрації Джо Байдена та як оцінка його діяльності на посаді президента (як індикатор національних настроїв).

Перемога в штаті республіканця стала тривожним дзвіночком для Демократичної партії. У 2022 році в США мають відбутися проміжні вибори до Конгресу. На них демократи спробують зберегти контроль над Палатою представників та Сенатом.

Зараз у Демократичної партії є більшість в обох палатах Конгресу. Втрата контролю над будь-якою з них ускладнить реалізацію законодавчої повістки Джо Байдена.