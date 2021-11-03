Талібан заборонив ввезення іноземної валюти в Афганістан

Радикальний рух Талібан заборонив використання іноземної валюти в Афганістані, що може ще більше зашкодити економіці, яка перебуває на межі колапсу.

Таліби заявили: економічна ситуація та національні інтереси в країні вимагають, щоб усі афганці використовували афганську валюту.

Економіка переживає проблеми через припинення міжнародної фінансової підтримки, щойно Талібан взяв усе під контроль. Наразі долар США широко використовується як на ринках Афганістану, так і, наприклад, у Пакистані.

– Ісламський емірат інструктує всіх громадян, власників магазинів, торговців, бізнесменів і широку громадськість відтепер суворо утримуватися від використання іноземної валюти, – заявив речник Талібану Забіхулла Муджахід.

Він додав, що кожний, хто порушить цей наказ, буде притягнутий до суду.

Після того, як таліби захопили контроль над країною в серпні 2021-го, закордонні активи Афганістану на мільярди доларів були заморожені Федеральним резервом США та центральними банками Європи.

– Ми вважаємо, важливо зберегти наші санкції проти Талібану, але водночас знайти шляхи легітимної гуманітарної допомоги, щоб дістатися до афганського народу. Це саме те, що ми робимо, – сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Талібан закликав звільнити активи Афганістану, що зберігаються за кордоном.

Афганістан також постраждав від припинення іноземної допомоги. Гранти з-за кордону раніше фінансували три чверті його державних витрат.

На початку 2021 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що Афганістан більше не матиме доступу до своїх ресурсів. Світовий банк також припинив фінансування проектів у країні.