В Афганістані бойовики напали на найбільший військовий госпіталь країни

Щонайменше 25 людей загинули і понад 50 дістали поранень під час нападу бойовиків на найбільший військовий госпіталь Афганістану після двох потужних вибухів у центрі Кабула.

Як повідомив речник Талібану Забіхулла Муджахід, члени, імовірно, терористичного угруповання Ісламська держава атакували шпиталь Сардар Мохаммада Дауда Хана на 400 ліжок.

Спецпідрозділ радикального руху Талібан, скинутий гелікоптером, не дозволив нападникам потрапити в саму лікарню, і всі вони були вбиті біля входу або у дворі.

Раніше інший речник повідомив, що одного з нападників вдалося схопити.

За словами представників талібів, серед загиблих був Мавлаві Хамдулла Мухліс – голова кабульського військового корпусу та один із перших високопоставлених командирів талібів, які увійшли до покинутого президентського палацу після падіння Кабула.

Свідки сказали, що принаймні два гелікоптери пролетіли над цим районом під час штурму. Це один із перших випадків, коли сили талібів використовували літак, захоплений в уряду під час військової операції.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але операція була типовою для складних атак, організованих ІДІЛ. Напад слідує одразу за низкою вибухів, здійснених угрупованням, яке стало найбільшою загрозою контролю талібів в Афганістані.