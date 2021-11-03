До кінця цього століття температура у багатьох містах світу може піднятися на 4°C, якщо викиди парникових газів збережуться на високому рівні. Про це йдеться у звіті ООН з довкілля (UNEP).

Там зазначають, що навіть за потеплінні на 1,5°C 2,3 млрд людей можуть стати вразливими до сильної спеки.

Новий Посібник зі сталого охолодження для міст представили на конференції ООН з клімату COP26 у Глазго. Там опубліковані детальні рекомендації, які допоможуть містам світу подолати потепління, яке вдвічі перевищує середні глобальні темпи в міських районах.

— Наука каже нам, що для того, щоб глобальна температура не піднялася більш ніж на 1,5°C, нам потрібно досягти чистих нульових викидів до середини століття. Стале та справедливе міське охолодження має бути частиною зусиль міст, спрямованих на досягнення нульових показників енергії, – сказала виконавча директорка UNEP Інгер Андерсен.

Висвітлюючи проблему, Посібник із сталого охолодження для міст описує, як міста швидко тепліють через “ефект теплового острова”, спричинений поєднанням зменшення зеленого покриву, теплових властивостей матеріалів, які зазвичай використовуються в міських поверхнях, та відпрацьованого тепла від діяльності людини.

У Посібнику зі сталого охолодження міст зазначається:

попит на охолодження приміщення зростає. За прогнозами, потреба в енергії для охолодження приміщень збільшиться втричі з 2016 по 2050 рік, оскільки мільйони домогосподарств у країнах, що розвиваються, придбають кондиціонери в найближчі десятиліття;

За прогнозами, потреба в енергії для охолодження приміщень збільшиться втричі з 2016 по 2050 рік, оскільки мільйони домогосподарств у країнах, що розвиваються, придбають кондиціонери в найближчі десятиліття; вплив міського тепла розподіляється нерівномірно . Прохолодніші міста, будинки та вулиці є ключовими для забезпечення кліматичної справедливості. Райони та громади з низьким рівнем доходу зазвичай найбільш уразливі до тепла, тому негативний вплив надмірного потепління непропорційно впливає на тих, хто найменше може дозволити собі або отримати доступ до теплового комфорту. Містам потрібно перейти до більш справедливих і стійких способів охолодження і зробити їх придатними для життя всіх;

. Прохолодніші міста, будинки та вулиці є ключовими для забезпечення кліматичної справедливості. Райони та громади з низьким рівнем доходу зазвичай найбільш уразливі до тепла, тому негативний вплив надмірного потепління непропорційно впливає на тих, хто найменше може дозволити собі або отримати доступ до теплового комфорту. Містам потрібно перейти до більш справедливих і стійких способів охолодження і зробити їх придатними для життя всіх; переваги сталого міського охолодження далекосяжні , включаючи покращення здоров’я та продуктивності, зниження потреби в електроенергії, менші викиди та економічні переваги;

, включаючи покращення здоров’я та продуктивності, зниження потреби в електроенергії, менші викиди та економічні переваги; стратегії охолодження можна оптимізувати для ефективної спільної роботи. У звіті закликають до загальносистемного підходу, тобто зменшення тепла в міському масштабі, зменшення потреби в охолодженні в будівлях та ефективного обслуговування потреб в охолодженні в будівлях, щоб отримати вигоду від інтегративних ефектів.

Міська влада, яка працює над тим, щоб зробити свої міста прохолоднішими та придатнішими для життя, стикаються з широким спектром підходів – проблема полягає в тому, з чого почати.

Читайте Понад 100 країн світу пообіцяли зупинити знищення лісів до 2030 року

Під час кліматичної конференції ООН у Глазго (COP26) понад 100 країн світу, серед яких і Україна, зобов’язалися скоротити викиди метану в атмосферу на 30% до 2030 року.

У WMO зазначили, що викиди метану є однією із ключових причин зміни клімату. Ініціатива щодо їхнього скорочення спрямована на виконання ключової мети Паризької кліматичної угоди від 2015 року: зупинити глобальне потепління на планеті якомога ближче до показника у 1,5°C.

Джерело: ООН