Cвіт повинен готуватися до терористичних атак із застосуванням біологічної зброї – Гейтс

Засновник компанії Microsoft і філантроп Білл Гейтс заявив, що світ повинен готуватися не тільки до нових пандемій, але й до можливих терористичних атак із застосуванням біологічної зброї.

На його думку, такі атаки можуть виявитися ще небезпечнішими, ніж поширення коронавірусу.

– Для протидії новим загрозам необхідно витратити мільярди доларів на дослідження в галузі епідеміологічної безпеки та розробку конкретних механізмів боротьби з інфекційними захворюваннями, – сказав Гейтс у інтерв’ю.

Він закликав Всесвітню організацію охорони здоров’я створити спеціальну робочу групу зі спостереження за епідеміологічною ситуацією. На думку Гейтса, ця структура може готуватися до можливих нападів біотерористів, відпрацьовуючи сценарії ліквідації їх наслідків.

– Робочій групі при ВООЗ з питань пандемій, ймовірно, знадобиться близько мільярда доларів на рік. Вона займатиметься спостереженням та проводитиме “бактеріологічні навчання”, як я їх називаю, – додав засновник Microsoft.

Гейтс пояснив важливість попередження загрози терактів із застосуванням біологічної зброї.

– А що якщо біотерористи принесуть віспу в 10 аеропортів? Нам відомо, як на це може відповісти світ? Є епідемії та епідемії, що природно виникають, викликані біотероризмом. Останні можуть бути навіть гіршими за ту, що ми переживаємо зараз, – сказав він.

Білл Гейтс торкнувся і теми чіпування та вакцини проти коронавірусу.

– Я сподіваюся, що через п’ять років я зможу написати книгу під назвою “Ми готові до наступної пандемії”, але для цього потрібно витратити мільярди доларів на дослідження та розробки. США та Британія братимуть у цьому участь, – пояснив Гейтс.

На його думку, величезні витрати, необхідні для боротьби з майбутніми пандеміями, можуть дати людству й інші результати, наприклад, позбавлення грипу та простудних захворювань. Бізнесмен і філантроп, який зараз посідає четверте місце у списку найбагатших людей світу, передбачив появу найважливіших медичних інновацій.

– Дослідження та розробки, необхідні для боротьби з наступною пандемією, – це такі речі, як здешевлення вакцин, створення великих фабрик, викорінення грипу, викорінення застудних захворювань, створення вакцин у вигляді невеликої наклейки на руку. Все це буде неймовірно корисним навіть у той час, коли ми не маємо пандемій, – каже Гейтс.

Додамо, що Білл Гейтс припускає, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця 2022 року за допомогою вакцин від коронавірусу.

За його словами, пандемія Covid-19 – неймовірна трагедія, а єдина надія подолати її полягає у доступі до вакцин.