Лауреатом Букерівської премії-2021 став Деймон Гелгут за роман про апартеїд

Лауреатом Букерівської премії у 2021 році став південноафриканський письменник та драматург Деймон Гелгут.

Перемогу здобув його роман під назвою Обіцянка (The Promise) про апартеїд у Південній Африці. За перемогу Деймону Гелгуту дадуть приз у розмірі $69 тис.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is ‘The Promise’ by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9 — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021

У романі події розгортаються в Південній Африці під час виходу країни з апартеїду. Автор досліджує стосунки між членами білої сім’ї, яка зменшується через призму чотирьох похоронів.

Обіцянка — дев’ятий роман Гелгута і перший за сім років. Його дебютна книга була опублікована, коли йому було лише 17 років.

До шорт-листа номінантів Букерівської премії у 2021 році увійшли такі книги: Про це ніхто не говорить (No One Is Talking About This) Патрісії Локвуд, Людина фортуни (The Fortune Men) Надіфи Мохамед, Розгубленість (Bewilderment) Річарда Паверса, Велике коло (Great Circle) Меггі Шипстед та Північний прохід (A Passage North) Анука Арудпрагасама.

Гелгут потрапляв до шорт-листа тричі (у 2003 та 2010 роках), але отримав премію лише зараз.

Він став третім південноафриканським письменником, який отримав Букерівську премію. До нього лауреатами були Надін Гордімер (1974) та Джон Максвелл Кутзее (1983 та 1999).

Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, яка вручається з 1969 року. За всю історію премії лише п’ятеро її лауреатів також отримували і Нобелівську премію з літератури.

У 2020 році лауреатом Букерівської премії став шотландський письменник Дуглас Стюарт за дебютний роман Шеггі Бейн про хлопчика-гея, який ріс у бідній сім’ї у Глазго, а його мати страждала від алкоголізму.

Джерело: The Booker Prizes