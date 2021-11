Лауреатом Букерівської премії-2021 став Деймон Гелгут за роман про апартеїд

Лауреатом Букерівської премії у 2021 році став південноафриканський письменник та драматург Деймон Гелгут.

Перемогу здобув його роман під назвою Обіцянка (The Promise) про апартеїд у Південній Африці. За перемогу Деймону Гелгуту дадуть приз у розмірі $69 тис.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is ‘The Promise’ by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021