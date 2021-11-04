Не ухвалили бюджет на 2022 рік: президент Португалії розпускає парламент

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза ухвалив рішення розпустити парламент країни після того, як законодавці минулого тижня відхилили урядовий законопроект про бюджет на 2022 рік. Рішення схвалила Консультативний орган президента та Державна рада.

У заяві Офісу президента Португалії йдеться, що більшість членів ради схвалили розпуск парламенту, але не повідомляється, коли можуть відбутися дострокові вибори.

Ребелу де Соуза ще має підписати указ про розпуск, а португальська газета Expresso повідомила, що він поки думає над датою дострокових виборів.

На цих вихідних президент зустрінеся із основними політичними партіями Португалії, більшість лідерів яких притримуються думки, що вибори мають відбутися у січні.

Очікується, що Робелу де Соуза зробить звернення до нації. Перед голосуванням він попереджав, що відхилення законопроекту про бюджет автоматично не провокує дострокові вибори, але додав, що “у нього не буде іншого виходу”.

Відхилення законопроекту фактично припинило шість років відносної стабільності за соціалістичного прем’єр-міністра Антоніо Кости.

У січні 2021 року за підсумками президентських виборів Ребелу де Соузу переобрали на другий термін. Його відрив від найближчого конкурента екс-депутатки від Соціалістичної партії Ани Гомеш склав майже 50%.

Джерело: Europa Pas