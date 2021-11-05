Учора, 4 листопада, білоруський солдат намагався вистрілити з сигнального пістолета у польських військових біля державних кордонів країни.

Проте він не зміг розпочати стрільбу, оскільки пістолет не вистрілив. Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.

За даними відомства, п’ятеро озброєних білорусів намагалися зруйнувати прикордонну загорожу, а відступили лише після підкріплення поляків.

Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію Ситуація на кордонах Латвії, Литви та Польщі у зв’язку з посиленням міграційного тиску на кордонах з Білоруссю.

У ПАРЄ обговорювали необхідність створення постійного органу або групи у Раді Європи, яка моніторитиме ситуацію у Білорусі. Одним із завдань стане відстежування обстановки з мігрантами та біженцями з Білорусі.

Санкції проти режиму в Білорусі

Європейський Союз працює над п’ятим пакетом санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, він може бути готовий уже у листопаді 2021 року. Однак його ухвалення – це політичне рішення країн-членів ЄС, тож ніхто не може гарантувати запровадження нових санкцій зі 100% впевненістю.

Після виборів у Білорусі, які не визнали багато країн світу, ЄС запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму на території країни.