Папа Франциск вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані

Папа Франциск призначив сестра-францисканку Рафаеллу Петріні новим генеральним секретарем губернаторства Ватикану – другого за значимістю управлінського органу Ватикану. Це перша жінка на такій високій посаді.

52-річна Петріні здійснюватиме нагляд за адміністрацією Ватикану, включаючи музеї, поштове відділення, монетний двір та поліцію.

Папа Римський заявив, що хоче, аби жінки відігравали помітнішу роль у діяльності римо-католицької цервки.

Рафаелла Петріні народилася в Римі 15 січня 1969 року. З 2005 року служила посадовою особою в Конгрегації євангелізації народів.

Вона здобула ступінь з політичних наук у Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) та докторську ступінь у Папському університеті св. Томи Аквінського, де вона зараз є професор.

Папа Франциск вже призначав жінок на керівні посади, але Петріні матиме найбільше людей у своєму підпорядкуванні.

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На посаду заступника генерального секретаря призначили адвоката Джузеппе Пульїзі-Алібранді.

До Петріні посаду генсекретаря губернаторства Ватикану обіймав Фернандо Верґес Альсаґа, якого призначили президентом Папської комісії з питань Ватикану та президентом Губернаторства Ватикану, що є органом виконавчої влади.

Джерело: Vatican News