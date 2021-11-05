Росія порушила європейський порядок, але треба залишатися в діалозі – Меркель

Німеччині треба залишатися в діалозі з Росією, оскільки відносини між країнами завжди були особливими.

Про це заявила канцлер ФРН Ангели Меркель на врученні медалі Вальтера Ратенау за видатні заслуги в сфері зовнішньої політики.

Вона наголосила, що робота у нормандському форматі над реалізацією Мінських угод щодо урегулювання ситуації на Донбасі продовжиться.

Меркель визнала, що анексія Криму і окупація частини Донбасу порушили європейський порядок, але виступила за важливість збереження діалогу з Росією.

26 жовтня повноваження Ангели Меркель закінчилися, проте вона залишиться канцлером до обрання наступника.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно попросив її продовжувати виконувати обов’язки до обрання нового канцлера.

Згідно зі статтею 69 Конституції Німеччини, президент має право вимагати від канцлера або міністра продовжити працювати, якщо не обрано наступника.

Джерело: welt.de