5 листопада в Грузії скликали екстрений консиліум за участі невропатолога та фахівця з критичної медицини через погіршення стану екс-президента країни, голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера лікар Міхеіла Саакашвілі Ніко Кіпшидзе.

– Десять хвилин тому був у в’язниці, бачився з Міхеілом. Кожен день його стан погіршується. Під час консиліуму з’ясувалося, що йому потрібні консультант-офтальмолог та отоларинголог через проблеми з оком та вухом, – говорить Ніко Кіпшидзе.

За його словами, Саакашвілі оглядають близько 11 консультантів у тюремній кімнаті. Усі вони приходять до в’язниці без спеціальних пристроїв, через що неможливо встановити діагноз і вилікувати хворого.

– Таке не може відбуватися в XXI столітті. Не тільки з президентом, із будь-якою людиною так поводитися не можна, – констатує лікар.

Ніко Кіпшидзе підтверджує, що Саакашвілі відмовляється від госпіталізації до тюремної лікарні, яку пропонує уряд Грузії.

– Він туди не хоче, бо там йому не буде забезпечена охорона. Крім того, лікарі, відвідували лікарню, зауважують, що туди не можна госпіталізувати Міхеіла, – каже лікар екс-президента.

Поки Саакашвілі погоджується на госпіталізацію до будь-якої лікарні на території Грузії.

– Це дуже іронічно, що його запроторили до тієї в’язниці, яку він сам побудував, і не дають право лікуватися в тих лікарнях, які він так само будував свого часу, – наголосив Ніко Кіпшидзе.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року.

Того ж дня на знак протесту проти обвинувачення політик оголосив голодування.

11 жовтня лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану його здоров’я. Медик заявив, що Саакашвілі має рідкісне спадкове генетичне захворювання крові, за якого голодування є небезпечним.

27 жовтня Міхеіла Саакашвілі в лікарні відвідала український омбудсмен Людмила Денісова.

3 листопада уповноважена з прав людини зустрілася з матір’ю Саакашвілі Гіулі Аласанією, його українським адвокатом Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько, про стосунки з якою заявив екс-президент у жовтні.

Мати політика зазначила, що її син за понад місяць голодування втратив 20 кг ваги.

Жінка побоюється, що тривала відмова від їжі може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла.

Фото: Mikheil Saakashvili