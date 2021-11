У північному регіоні Афганістану вбили 29-річну активістку, яка виступала за права жінок у країні. Це перша відома смерть правозахисниці після того, як радикальний ісламістський рух Талібан прийшов до влади в Афганістані майже три місяці тому.

Тіло 29-річної Фрозан Сафі ідентифікували у морзі міста Мазарі-Шариф. Жінка вважалася зниклою безвісти з середи, 20 жовтня. За даними іноземних ЗМІ, правозахисницю застрелили.

Рідні Фрозан розповіли, що вона разом із трьома жінками іншими зникла напередодні. За словами сестри, жінка у минулому місяці просила притулок у Німеччини з огляду на свою правозахисну діяльність.

Фрозан зібрала деякі власні речі, серед яких був диплом про закінчення університету, одягнулася та пішла з дому. 66-річний батько сестер Абдул Рахман Сафі зазначив, що тіло його доньки знайшли в ямі неподалік від міста.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.

Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw

— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021