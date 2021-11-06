У північному регіоні Афганістану вбили 29-річну активістку, яка виступала за права жінок у країні. Це перша відома смерть правозахисниці після того, як радикальний ісламістський рух Талібан прийшов до влади в Афганістані майже три місяці тому.

Тіло 29-річної Фрозан Сафі ідентифікували у морзі міста Мазарі-Шариф. Жінка вважалася зниклою безвісти з середи, 20 жовтня. За даними іноземних ЗМІ, правозахисницю застрелили.

– Ми впізнали її за одягом. Кулі розтрощили її обличчя. Були кульові поранення на її голові, серці, грудях, нирках і ногах. Занадто багато, щоб порахувати. Її обручку та сумку забрали, – розповіла сестра загиблої та лікар Рита Сафі.

Рідні Фрозан розповіли, що вона разом із трьома жінками іншими зникла напередодні. За словами сестри, жінка у минулому місяці просила притулок у Німеччини з огляду на свою правозахисну діяльність.

Фрозан зібрала деякі власні речі, серед яких був диплом про закінчення університету, одягнулася та пішла з дому. 66-річний батько сестер Абдул Рахман Сафі зазначив, що тіло його доньки знайшли в ямі неподалік від міста.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city. Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021

Одна з правозахисниць на умовах анонімності розповіла, що перебула з Фрозан на останньому протесті у Мазарі-Шарифі проти правління Талібану. Активісти розповіли, що їх почали переслідувати представники радикального руху.

З середини серпня жінки проводять регулярні загальнонаціональні протести проти Талібану, вимагаючи відновлення та захисту їхніх прав. Таліби заборонили дівчатам відвідувати середню школу, а жінкам – займатися спортом та працювати.

За даними ЗМІ, таліби здійснюють насильницькі заходи проти активістів за права людини. Вони б’ють жінок електричними кийками, затримують та катують журналістів, які висвітлюють загальнонаціональні протести жінок, які вимагають відновлення та захисту своїх прав.