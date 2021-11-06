Саакашвілі планує переворот – СДБ Грузії

Служба державної безпеки Грузії заявила про заплановані заворушення на мітингу прихильників Міхеїла Саакашвілі 6 листопада.

Екс-президент має намір організувати держпереворот, як заявили спецслужби.

– Учасники акцій планують заблокувати будівлі державних установ, зокрема парламенту, апарату уряду, адміністрації президента, Мін’юсту, МВС, а також перекрити під’їзні шляхи до пенітенціарної установи, де утримується Саакашвілі, з метою перешкодити повсякденному режиму роботи цих відомств, – заявив представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе.

За словами Мгеладзе, ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, плануються Міхеїлом Саакашвілі, який дає директиви лідерам різних опозиційних партій за допомогою людей, які відвідують його до пенітенціарної установи.

– Служба державної безпеки на підставі та відповідно до закону вживе заходів щодо запобігання та припинення злочину. Винні будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону, – сказав Мгеладзе.

Саакашвілі продовжує голодування понад місяць. Адвокати та лікар політика заявили, що його стан погіршився, йому зробили переливання крові. Колишній президент Грузії відмовляється лікуватися у тюремній клініці.

Грузинська влада вважає, що колишній президент симулює голодування.

Наприкінці жовтня у Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що не обговорювали з представниками України питання видачі затриманого 1 жовтня Міхеіла Саакашвілі.

Там пояснили, що у такій ситуації екстрадиція не відбувається, а також спростували інформацію про нібито перемовини з Києвом щодо цього питання.

Джерело: 1tv.ge