Сьогодні по всьому світу пройдуть демонстрації захисників клімату

Сотні тисяч людей мають намір сьогодні, 6 листопада, вийти на акції та демонстрації в десятках міст по всьому світу, щоб висловити вимогу до влади своїх країн якнайшвидше вжити заходів щодо захисту екології.

Так, у шотландському Глазго, де цими днями проходить міжнародна конференція ООН з клімату, імовірно, до 50 тис. людей вийдуть на марш вулицями міста. Загалом у суботу очікується близько 200 акцій – від Сіднея до Найробі та Парижа.

У центрі Глазго в суботу ще сильніше посилено безпеку, незважаючи на те, що в місті і так діють підвищені заходи безпеки на тлі саміту. Очікується, що десятки організацій, що виступають за захист клімату, відвідають у суботу демонстрацію у Глазго, включаючи британський рух Extinction Rebellion.

У Сіднеї городяни вже вийшли на вулиці міста, багато з них одягли костюми, що зображують вугілля, а також у масках з обличчям прем’єр-міністра Скотта Моррісона, який виступає активним захисником гірничодобувної промисловості.

– Досить порожніх слів, сьогодні необхідні реальні події щодо захисту клімату, – говорили гасла протестувальників.

Напередодні демонстрація відбулася у Глазго, у ній взяли участь близько 10 тис. осіб, включаючи шведську еко-активістку Грету Тунберг, відому у світі як лідер підліткових протестів на підтримку захисту клімату. Вона заявила, що саміт ООН з клімату у Глазго провалився.

– Це не конференція щодо клімату. Це глобальний формалізм, – сказала вона.

Тим часом президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня та Володимира Путіна – за те, що вони не були на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Байден назвав клімат гігантською проблемою, яку Китай вирішувати відмовився.