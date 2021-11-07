Німеччина проігнорувала позицію Польщі щодо Північного потоку-2

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини проігнорувало аргументи, який надав компетентний контролюючий орган Польщі під час процедури сертифікації російського газопроводу Північний потік-2.

Президент Управління з регулювання енергетики Польщі поставив під сумнів незалежність оператора трубопроводу Північний потік-2 від російського Газпрому.

Наприкінці жовтня Польща надіслала листа уряду Німеччини, де вказала на те, що постачання газу ПП-2 може мати особливо високі ризики.

– Завдяки ринковій владі російський Газпром має можливість самостійно поставити під загрозу безпеку постачання газу певним державам-членам чи навіть всім країнам Європейського Союзу, – йдеться у повідомленні Управління з регулювання енергетики Польщі.

Федеральний керуючий директор німецької організації захисту навколишнього середовища (DUH) Саша Мюллер-Креннер закликав зупинити проект російського трубопроводу.

На його думку, очевидно, що газопровід Північний потік-2 загрожує енергетичній безпеці Європи та ставить під загрозу дотримання кліматичних цілей.

Джерело: Der Spiegel