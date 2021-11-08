Питання кількох годин: Єлизавета Ясько заявила про критичний стан Міхеїла Саакашвілі

Стан Міхеїла Саакашвілі є критичним і існує справжня загроза його життю.

Як повідомила нардеп від Слуги народу Єлизавета Ясько, особистий лікар Саакашвілі – Ніколоз Кіпшидзе щойно вийшов із в’язниці та закликав терміново зібрати консиліум лікарів через критичний стан свого пацієнта.

– Станом на сьогодні (7 листопада – Ред.), вечір стан Михайла є критичним і існує справжня загроза його життю! Михайло відмовився від будь-яких аналізів, пігулок, уколів, крапельниць, переливання крові. Він зробив це у відповідь на ганебне відео, оприлюднене тюремною адміністрацією, – зазначила Ясько.

За її словами, без тих медикаментів, які підтримували його життя та які він приймав – це питання кількох годин до коми, зупинки серця чи інших жахливих наслідків.

– Лише якісна сучасна приватна лікарня з її обладнанням та персоналом зможе врятувати Михайла Саакашвілі! Звертаюся до влади Грузії – прошу негайно перевести Михайла Саакашвілі у приватну клінікуз відповідними умовами, – додала вона.

Наприкінці жовтня у Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що не обговорювали з представниками України питання видачі затриманого 1 жовтня Міхеіла Саакашвілі.

Там пояснили, що у такій ситуації екстрадиція не відбувається, а також спростували інформацію про нібито перемовини з Києвом щодо цього питання.