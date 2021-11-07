США звернулися до країн Євросоюзу через російські війська біля кордонів України – ЗМІ

Сполучені Штати Америки цими днями звернулися до кількох країн Євросоюзу та Великої Британії через скупчення російських військ біля кордонів України та загрозу ескалації військового конфлікту.

Про це інформує німецька газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на дипломатичні джерела.

Через дипломатичні канали США попередили про загрозу ескалації російсько-українського збройного конфлікту Європейську зовнішньополітичну службу, міністерства закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії.

– Причина (звернення, – Ред.) – концентрація російських військ на кордоні з Україною та пов’язаний із цим високий потенціал ескалації, – зазначає видання.

Через ситуацію із нарощуванням російських військ США чинять тиск у Німеччині як на уряд Ангели Меркель, який виконує повноваження до обрання нового канцлера, так і на можливу коаліцію соціал-демократів, партії Зелених та Вільної демократичної партії (яку ще називають “світлофорною” коаліцією).

Вашингтон наполягає, щоб Берлін використав як важіль тиску на РФ газопровід Північний потік-2. Останній ще має пройти сертифікацію, зокрема в німецькому Федеральному агентстві з мереж (Bundesnetzagentur), перші ніж буде введений в експлуатацію.

За даними видання, у Вашингтоні очікують, що Німеччина зупинить чи хоча б перегляне процедуру сертифікації суперечливого газопроводу.

Північний потік-2 викликає суперечки навіть серед німецьких партій, які домовляються про нову коаліцію. Наприклад, партія Зелених виступає категорично проти його запуску (на відміну від Соціал-демократичної партії).

Нещодавно американське видання CNN із посиланням на поінформовані джерела повідомляло, що глава ЦРУ Білл Бернс цього тижня відвідав Москву. Його відправив президент Сполучених Штатів Джо Байден, аби попередити кремлівських чиновників, що США уважно стежать за нарощуванням військ РФ біля кордону з Україною.

Начальник Генштабу ЗСУ Сергія Шаптала днями запевнив, що ситуація біля кордонів України контрольована, жодного нарощування військових сил з боку РФ немає. Так він прокоментував публікацію у The Washington Post від 1 листопада про те, що РФ відновила нарощування своїх військ біля українського кордону.

Джерело: Süddeutsche Zeitung, Deutsche Welle